لسكان المحلة.. خلو بالكم انقطاع الكهرباء السبت المقبل لهذا السبب

أعلنت شركة كهرباء شرق محافظة الغربية برئاسة المهندس أشرف الحسيني اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحول رقم "5" من محطة محولات غرب المحلة يوم السبت على ان يكون الفصل من السـاعة الخامسة صباحا ، حتى الســـاعة السابعه صباحا، لاجراء اعمال الصيانة الطارئة على المحول .



وأضاف رئيس الشركة ان المناطق المتأثرة بالفصل مناطق سكنية بمدينة المحلة " المركز الطبى – المخبز الالى – طريق الجابريه – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – – منطقة الزراعة – منطقة العيسوى - شارع جلال الدين – شارع المعهد الدينى– المنطقة الصناعية – شارع الوحده المدرسية " .



بينما خطوط الريف "العامرية " وباقي القري المجاورة لها وعلى رأسها السجاعية ولابشيط ودنوشر وغيرها.



كما أهاب رئيس شركة الكهرباء قاطني المناطق السكنيه وأصحاب المستشفيات والمخابز بتدبير تغذيه بديله خلال هذه الفترة حفاظا على صالح المواطنين.





