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أخبار العالم

الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية ثالثة اخترقت أجواءنا ثم خرجت منها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:04 م
طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية ثم عادت مرة أخرى إلى إسرائيل.

وكشف مصدر أمني لقناة "الحدث" أن الجيش اللبناني فتح النار على طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنوب لبنان.

وأضافت أن الجيش أسقط الطائرتين باستخدام نيران خفيفة دون استخدام المدفعية الثقيلة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إطلاق النار جاء بعد صدور اوامر من الجيش باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه يقوم بمراجعة تقارير حول إطلاق النار على طائرة بدون طيار جنوبي لبنان.

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