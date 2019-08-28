الموقع تعرض للاختراق.. حكومة الوفاق توضح حقيقة بيان استقالة المجلس الرئاسي

أفادت قناة "العربية" بأن حكومة الوفاق في طرابلس نفت صحة البيان الذي نشر على موقعها وأشار إلى استقالة المجلس الرئاسي الليبي.



وقال المجلس الرئاسي إن البيان الذي نُشر على موقعه الإلكتروني "مزور".



أفادت قناة "العربية" بأن المجلس الرئاسي في ليبيا برئاسة فايز السراج حذف بيانا من موقعه الإلكتروني أعلن فيه استقالته.



وذكرت قناة "الحدث" أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس برئاسة فايز السراج أعلن تسليم المهام الأمنية للمجلس إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.



كما أعلن المجلس الرئاسي استقالته وتسليم الحكم للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.



وقال المجلس في بيان "نتقدم باستقالتنا حقنا للدماء ومنعا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب".