البابا تواضروس يصل كنيسة الملاك ميخائيل بكينج مريوط لإلقاء عظته الأسبوعية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إلى كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بـ كينج مريوط لإلقاء عظته الأسبوعية.



يحضر الاجتماع الاسبوعى للبابا تواضروس عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ومن المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على عيد صعود السيدة العذراء.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني القى عظته الأسبوع الماضي من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وتحدث البابا تواضروس حول مفهوم "الشفقة"، وما قامت به السيدة العذراء أثناء حضورها "عرس قانا الجليل" عندما طلبت من السيد المسيح أن يصنع معجزة حتى لا يقع أصحاب العرس في حرج أمام المدعوين.