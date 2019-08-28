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تعليم

طالب هندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:18 م
طالب بهندسة حلوان
طالب بهندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية
كريم ناصر
حصل الطالب أحمد خالد محمد السعيد بالفرقة الثانية بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة جامعة حلوان على منحة EJEP اليابانية، وهي منحة مقدمة للتدريب في اللغة والثقافة اليابانية ومجال الهندسة بجامعة هيروشيما اليابانية.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالتعاون الدولي وتسهيل جميع اجراءات السفر للطلاب الحاصلين على المنح المختلفة لما لها من أهمية كبيرة في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتأهيلهم للمنافسة بسوق العمل بشكل قوي ومشرف.

وأضاف أن الجامعة تحتوي على عدد كبير من الطلاب المتميزين الذين يمتلكون مهارات كبيره في البحث العلمي والتطبيق الأكاديمي.

وتم قبول طالب جامعة حلوان ضمن ٣٠ طالبا فقط على مستوى الجمهورية، وتقدم ٢٦٠٠ طالب من مختلف الجامعات المصرية لهذه المنحة التي تقدم للطلاب بالتعاون بين مصر واليابان للدراسة بجامعة هيروشيما.
طالب هندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية
طالب هندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية
طالب هندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية

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