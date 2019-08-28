تصادم نجمين يكشف عن مئات الكواكب الذهبية

اكتشف علماء نجمين كانا قد تصادما قبلًا فصنعا "عدة مئات من الكواكب" ، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.



وقال العلماء، إنه هنا على الأرض، تعتبر المعادن مثل الذهب والبلاتين لها قيمة لأنها نادرة نسبيًا، لكن في مجرة ​​تسمى NGC 4994 تقع على بعد حوالي 140 مليون سنة ضوئية، توجد هاتان المادتان بوفرة لا يمكن تصورها.



وادعى العلماء أن "انفجارًا عملاق نتج عن تصادم نجمين نيوترونيين ادى إلى ايجاد طفرة في وجود الذهب والبلاتين بما يصل إلى "عدة مئات من الكواكب".



ويقول العلماء، إنه إذا اكتشفت طريقة للسفر إلى موقع انفجار النجمين وتجميع جميع المعادن الثمينة الموجودة فيه، فإن الأرض ستصبح أكثر ثراءً من أي وقتٍ مضى في تاريخ البشرية، بما قد يجعل كنوز ككنوز قارون ضئيلة بالنسبة لما سيحصل عليه البشر من المعادن الثمينة.