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أحمد موسى: هناك شراكة قوية وعلاقات تاريخية بين مصر واليابان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:21 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أفريقيا هنا فى اليابان، و الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار الجلسة الافتتاحية لـ قمة التيكاد.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذا المؤتمر سيستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القارة الفريقية بها مليار و 200 مليون نسمة، وأن هناك شراكة قوية وعلاقات تاريخية بين مصر واليابان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن، 40% من سكان قارة افريقيا شباب، وهناك أكثر من 20 مليون فرصة عمل فى القارة الافريقية سنويًا.

وأكد أن حديث الرئيس اليوم كان واضحا وتحدث باسم القارة الأفريقية بالكامل، أن الرئيس قال إن هناك فرص واعدة فى القارة، والقارة تفتح يدها للاستثمارات. 

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