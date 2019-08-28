وسيم السيسى يلقى أولى محاضراته عن مبادرة مصر أم الدنيا .. صور

زار الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات الكبير، مدارس “القادة” للغات وذلك لتفعيل مبادرة “مصر أم الدنيا” التى تم توقيعها الأسبوع الماضى، بين “القادة” ومؤسسة “يارو” للحضارة المصرية.



وبدأ وسيم السيسى عالم المصريات الكبير خلال هذه الزيارة أولى محاضراته التى ألقاها وسط حضور كبير حيث جاء على رأس الحاضرين إيمان حافظ مدير عام مدارس “القادة” للغات، والدكتورة عزة هيكل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.



دارت الندوة حول دور الحضارة المصرية القديمة فى التطور العلمى الذى يعيشه العالم الآن حيث أكد الدكتور وسيم السيسى أن الحضارة المصرية هى أصل كل الحضارات العلمية التى نراها الآن بعدما شيد قدماء المصريون شيدوا حضارة عظيمة بالعلم والمعرفة.