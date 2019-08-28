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منوعات

لصوص عديمو الشرف..سرقوا أجراس الكنائس بفرنسا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:38 م
صدى البلد
محمد علي
تبحث الشرطة في فرنسا عن لصوص أقدموا على سرقة أغرب شئ، وهو أجراس لعدد من الكنائس في بروفانس خلال الشهر الماضي، وفق ماذكرت صحف إنجليزية.

وقال المدعي العام إن الأجراس التي سرقت، ربما استخدمها اللصوص بأحد شكلين، إما بالقيام بتجديدها وبيعها أو تذويبها وإعادة إستغلالها، كونها مصنوعة من البرونز.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فليس من الواضح إلى الآن ما إذا كانت جميع عمليات السطو مرتبطة ببعضها البعض أو أنها عمليات سرقة منفصلة.

في 21 يوليو ، كانت جيناسيرفيس، على بعد حوالي 80 كم (49 ميل) شمال شرق مرسيليا، أول مدينة يستهدفها اللصوص.

وسرق اللصوص أجراس يرجع تاريخها إلى عامي 1867 و 1737 ، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان، وهو ما يدل على قيمتها التاريخية الكبيرة.

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