خبير يكشف عن حاجة اليابان لمنطقة صناعية بقناة السويس.. تعرف على السبب

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية - اليابانية قديمة ومنذ الخمسينيات، ومجموع التبادل التجاري بين البلدين يصل لـ1.8 مليار دولار، والاستثمارات اليابانية في مصر قديمة، وهناك دعم من الوكالة اليابانية لعدد من المشروعات.



وأضاف "الفقي" في تصريحات صحفية له، أن وجود منطقة يابانية في محور قناة السويس، سيساهم بشكل كبير في وصول ويسهل وصول منتجاتها إلى أفريقيا، وأن اليابان بالفعل تحتاج إلى منطقة بالمحور مثل الروسية والصينية.



ودعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس، وقال أن مصر لديها تشريعات قوية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقبل أيام وافق البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات كما لو كانت تلك التوسعات مشروعا جديدا، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير .



وأشار أبو العينين إلى أن أرقام التعاون بين مصر واليابان زادت عن السنوات الماضية ولكنها لا تعكس قوة البلدين "مصر واليابان" فكلاهما بلد عظيم، ولا يعكس الإقبال الكبير وقوة ما يحدث فى أفريقيا من تطور، فطريق التنمية والتقدم فى أفريقيا يبدأ من مصر فهي بوابة القارة السمراء، فعلينا الاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب، ويكون ذلك بخلق مدينة يابانية صناعية خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط، فمصر ليست بوابة لـ 100 مليون نسمة فقط ولكن للسوق الأفريقية "مليار و 200 مليون نسمة" يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.



وأكد أبو العينين أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة سيحقق نقلة كبيرة بين البلدين، مقترحا تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الانجازات بين مصر واليابان وأفريقيا .