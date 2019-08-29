برلماني: حملة مفيش زي مصر تحتاج تنفيذها على أرض الواقع

أشاد العميد جمال محفوظ عضو لجنة العلاقات العربية بمجلس النواب، بنجاح حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع بعد أن دشنتها وزارة الهجرة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر).





وأكد جمال محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتم تنفيذ الحملة خارجيا على أرض الواقع بالتنسيق بين عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية المصرية عبر سفرائها خارجيا ووزارة الداخلية لبث مزيد من الطمأنينة بأن مصر بلد الأمن والأمان، ووزارة السياحة خاصة أن الحملة تروج للسياحة بمصر.





وتابع محفوظ بما أن الحملة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج يجب أن يكون لوزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والأعلام فى هذه المهمة عبر وسائلهم المتاحة.



