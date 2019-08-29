بتكلفة 18 مليون جنيه.. تطوير متحف آثار طنطا.. نواة حقيقية للحفاظ على الهوية المصرية.. ومقصدا للباحثين والزوار وطلاب محافظات الدلتا

- تطوير متحف آثار طنطا

- محافظ الغربية يتفقد مقتنيات وأقسام مطوره بمتحف آثار طنطا

- الحفاظ على هوية مقتنيات وحفريات أثرية بأقسام المتحف الشامل لتاريخ محافظات الدلتا

- رحلات للباحثين بالتنسيق مع مسئولي هيئة الاستعلامات للتبادل الخبرات الثقافية



شهد شارع محب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار أعمال التطوير والإنجاز لترميم ورفع كفاءة الأقسام الملحقة بمتحف آثار طنطا الجديد الكائن على مساحة 1400 متر مربع ومكون من 5 طوابق رأسيه تابعة لمنطقة الآثار بالغربية .



وذلك فى إطار توجيهات وزارة الآثار للحفاظ على هوية التراث من خلال إنشاء متاحف متكامل لضم كافة الحفريات والمقتنيات والماكيتات الأثرية للعصور الزمان الرئيسية للتاريخ المصري .



وأفادت مصادر داخل هيئة الاستعلامات لـ"صدى البلد " أن الحكومة المصرية فى مقدمتها مجلس الوزراء تسعى الى تعزيز التعاون بين مسؤولي هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية من أجل تفعيل زيارات الباحثين والزوار الأجانب بكافة متاحف مدن ومراكز الأقاليم .



وتابعت المصادر أن متحف بهبيت الحجارة بمركز سمنود في قلب محافظة الغربية أصبح نواة حقيقية ترفع اسم مصر عاليا كونها أصبح مزارا لكافة المريدين والباحثين والزوار خلال السنوات الماضية وهو لاقى استحسان مسؤولي وقيادات منطقة الآثار بالمحافظة.



من جانبها أوضحت الباحثة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف العسكرية أن أعمال التطوير ضمت (ترميم كامل للمبنى - تجديد شبكات الكهرباء- تزويده بكاميرات مراقبة ووحدات إنذار ووحدات الإطفاء). كما بينت أن المتحف يتكون من خمسة أدوار عبارة عن بدروم وثلاثة أدوار تضم صالات عرض للقطع الأثرية ودور عبارة عن قاعة إجتماعات ومسرح متعدد الأنشطة أما الدور

الخامس عبارة عن مكاتب إدارية. ويعرض فى المتحف 8538 قطعة أثرية من عصور (ما قبل التاريخ – العصر الفرعونى – العصر اليوناني الروماني – العصر القبطى- العصر الإسلامي – العصر الحديث).



من جانبه قال محمد حسن أحد الباحثين بقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا أن وجود متحف أثري يحوي مقتنيات عظيمة تحمل فى تفاصيلها تاريخ الشعب المصري فى كافة الأزمنة والعصور المختلفة .



وأضاف أن دور وزارة الأثار كبيبر فى تنشيط حركة السياحة والتعاون فى نشر والترويج الدعائي لكافة وأهم المتاحف الأثرية بنواحي كبار مدن ومراكز محافظات الدلتا كي يكون هناك عامل جذب للسياح والباحثين الأجانب فى الفترة المقبلة .



وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد أجري جولة تفقدية لمتابعة كافة الخطوات والأليات اللازمة لإنهاء كافة المشروعات المتعثرة والمتوقف العمل بها منذ سنوات لدخولها العمل لما يأتى فى الصالح العام للمواطنين وحفاظًا على المال العام.



جاء ذلك فى إطار حرص محافظ الغربية على إحداث نقلة نوعية فى جميع المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتعظيم موارد المحافظة لما يأتى فى صالح المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.



وباشر محافظ الغربية أعمال تطوير المتحف بتكلفة مالية تصل 18 مليون جنيه تمهيدًا لإفتتاحه للجمهور بداية شهر سبتمبر القادم بعد إغلاقه لمدة تجاوزت 10 سنوات مشيرا بقوله" دورنا الحفاظ على الهوية المصرية والنهوض بمقتنيات تراث بلدنا مصر" .



كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق الكامل بين وزارة الأثار والأجهزة الأمنية لإتباع كافة الإجراءات التأمينية المشددة للقطع الأثرية الموجودة بالمحتف وعمل محاضر تنسيقية بهذا الشأن. وكذا تجميل أبواب المتحف وإزالة كافة الأسلاك الطائرة حفاظًا على المظهر العام للمتحف.



كما أكد على سرعة إنهاء التشطيبات النهائية لأعمال التطوير لسرعة فتح المتحف للجمهور حيث أنه يعد من أهم المتنفسات الثقافية بإقليم الدلتا. مشيرًا أن متحف أثار طنطا سيمثل قبلة سياحية لمواطنى محافظات الدلتا لإحتوائه على مجموعة من القطع الأثرية التى تؤرخ تاريخ وحضارة الدلتا عبر جميع العصور.



والجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من لجان تكهين محطة البيض بقرية فيشا سليم تجهيزًا للإحلال الكلى لها بإنشاء أحدث مزرعة بالجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتنسيق مع الإنتاج الحربى كماا جارى وضع التصور النهائى لتطوير حديقة الأندلس بطنطا.

