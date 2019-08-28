الإعلاميين يستقر نهائيا على قيد ثلاثي الخبرة بالقائمة الثانية

استقر الجهاز الفني لنادي الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، على قيد ثلاثي الخبرة المنضمين حديثا للفريق فى القائمة الثانية، استعدادا لدوري الممتاز"ب".



وكان الجهاز الفني للإعلاميين قد حسم قائمه الفريق الأولي بقيد 12 لاعبا من الذين تمتد عقودهم مع الفريق.



وأعلن الجهاز الفني أن الثلاثي إيهاب المصري وخالد مايز رأسي الحربة، ومحمود عبدالحكيم الحاوي صانع الألعاب، تم حسم أمرهم للقيد فى القائمة الثانية للفريق، وسيكونوا إضافات قوية للفريق خلال الموسم الجديد.



وأوضح مدرب الإعلاميين أن الثلاثي منتظمون بشكل جيد فى تدريبات الفريق، وهم نقطة قوة لنا فى الموسم الجديد.



يذكر أن الإعلاميين قام بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد لدعم صفوفه، من بينهم إيهاب المصري مهاجم حرس الحدود، وخالد مايز مهاجم ديروط، ومحمود عبدالحكيم صانع ألعاب فاركو.