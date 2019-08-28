للخروج من أزمة انتهاء عقود لاعبيه..ناصر ملوي يقيد ناشئيه في القائمة الأولي

لجأ الجهاز الفني لمركز شباب ناصر ملوي بقيادة محمود فرغل، لقيد مجموعة من الناشئين بقائمته الأولي استعدادا لدورة الترضية المحددة للبقاء بالممتاز "ب".



وقام مركز شباب ناصر ملوي بقيد 3 لاعبين من صغار السن فقط فى القائمة الاولي وهم أحمد عمر ومحمود عادل حارس مرمي، ومحمد إبراهيم، وذلك بسبب عدم وجود ممتده للاعبي الموسم الماضي.



واضطرت الجهاز الفني للجوء للاعبي 97 لحل أزمة القائمة الأولي خاصة أن الفريق لم يكن لديه سوي اللاعب أحمد عمر مواليد 97 وهو الوحيد الذى يمتد عقده مع الفريق.



وتسبب انتهاء عقود جميع اللاعبين فى وضع ناصر ملوي فى هذا المأزق، قبل أن يتم حله بقيد هذا الثلاثي الشاب فى القائمة الأولي للفريق.