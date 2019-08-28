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أحمد موسي: المواطن الياباني يتمتع بتأمين صحي شامل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الشوارع فى اليابان نظيفة جدًا، ولا توجد سلة للقمامة فى أى غرفة نوم وذلك لجعل المواطنين يحافظون على تناول أى شيء فى الغرفة التى سينام فيها.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الطرق لا توجد بها أى أتربة، والجميع يحافظ على نظافة الشوارع، وحكى موقف تعرض له هو وصديقة محمد يونس، وقال: "يونس كان واقف يشرب سجائر فى الشارع ومسئولو الفندق ذهبوا مُسرعين وقاموا بتوجيهه لمكان تناول السجائر" .

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن فى اليابان لا يقوم بتنظيف حذائه لأن الشوارع خالية من أى أتربة.

وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن المواطن الياباني يتمتع بتأمين صحي شامل، والقانون يطبق على الجميع ولا يستطيع أحد أن يكسر إشارة مرور. 

وطالب "موسى" من المواطن المصري بالحفاظ على المكان الذى يعيش فيه، وطالبهم بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع.

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