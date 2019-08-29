اليوم.. محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

يفتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم الخميس أعمال المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر على كورنيش النيل في العاصمة بنها وذلك حتى يكون متنفسا جديدا لأهالي المحافظة.





وقال محافظ القليوبية ، فى بيان، إنه تمت الاستعانة بالدكتور محمد أبو سعدة رئيس هيئة التنسيق الحضاري لعمل تصور للكورنيش والممشى يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجاتهم ومع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المشروع قائمًا على الاستمتاع بالنيل وعدم حجب الرؤية بجانب توفير بعض المشروعات الصغيرة يمكن الاستفادة منها في تخصيص مشروعات للوجبات الجاهزة والمشروبات لتوفير فرص عمل للشباب.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم الاتفاق على بدء المشروع بشكله الجديد في مرحلته الأولى في المنطقة الواقعة بين كوبري السكة الحديد وكفر الجزار الأثري وحتى أمام ديوان المحافظة وتجهيز المنطقة بما تحتاجه لتوفير الوسائل المريحة للاستمتاع بنهر النيل، حيث تم الاتفاق مع خبراء التنسيق الحضاري على إقامة الممشى بمنظر جمالي يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية.