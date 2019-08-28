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رياضة

بني سويف يريح لاعبيه 48 ساعه من التدريبات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:09 م
لاعبو بني سويف
لاعبو بني سويف
كتب- مالك خالد:
منح الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، لاعبي الفريق راحة قصيرة من التدريبات عقب الفوز الودي على كوكاكولا بهدفين نظيفين، استعدادا للممتاز "ب".

وأبلغ الجهاز الفني اللاعبين بحصولهم على راحة من التدريبات يومي الجمعة والجمعة، وذلك قبل انطلاق المرحلة الثالثة من استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسوف يخوض فريق بني سويف معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد.

وفضل جهاز بني سويف إراحة اللاعبين فى اليومين المقبليين للتخلص من الإرهاق والإجهاد بسبب التدريبات المكثفة والوديات.

وكان الفريق قد لعب خلال الأسبوع الحالي 3 وديات حيث فاز بسباعيه على مركز شباب ببا، وفاز على السكة الحديد 3/2، وتغلب اليوم على كوكاكولا بهدفين نظيفين.

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