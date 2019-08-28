لتحديد النسل.. ضخ نصف مليون علبة شهريا من أدوية منع الحمل المحلية

تستعد احد كبري شركات الادوية " لضخ كميات كبيرة من أدوية وهرمونات منع الحمل المصنعة محليا لسد العجز في هذه الوسائل بالسوق المحلي وتوفير هذه الادوية بشكل دائم من خلال منظومة انتاجية ذات مواصفات قياسية. وبأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المستورد لتكون في متناول جميع المواطنين الراغبين في تنظيم النسل.



يأتي ذلك في إطار برنامج الدولة للصحة الانجابية وتنظيم النسل وفي إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركات المصرية لسد نقص الدواء المستورد.



أكد الدكتور "شيرين حلمى" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "فاركو" ان "تكنو فارما" وهي من أحدث شركات المجموعة تمتلك طاقة إنتاجية تقدر بـ 120 ألف إلى 150 ألف قرصٍ في الساعة".. وتوفر مجموعة من الحلول العلاجية المبتكرة لتلبية احتياجات السيدة المصرية من الأدوية والهرمونات بنفس جودة الأدوية المستوردة وبأسعار أقل وخاصة أن هذه الأدوية تستخدم لفترات طويلة من العمر.



وفي سياق متصل قامت الشركة بضخ كميات كبيرة بالأسواق من أقراص منع الحمل تصل الي نصف مليون علبة شهريا كما تستعد الشركة لطرح أنواع اخري من وسائل تنظيم الآسرة وتوفيرها في السوق المصري لسد فجوات الاحتياج العاجل لهذه الوسائل وتوفيرها بأسعار تناسب الأسرة المصرية ويعد تصنيع وسائل تنظيم الاسرة في مصر وإتاحتها بأسعار منخفضة استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وسيتم الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي الاسبوع القادم.