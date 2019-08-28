ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: سيراميكا كليوباترا تحتفل بمرور 25 عاما على دخول الأسواق اليابانية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:10 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة سيراميكا كليوباترا، برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تحتفل بمناسبة مرور 25 عامًا على دخولها الأسواق اليابانية.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» من اليابان أن سيراميكا كليوباترا، تتواجد بقوة في الكثير من المشروعات الكبرى باليابان، كمحطات المترو والسكك الحديدية والفنادق والمستشفيات».

وأوضح أنه من الوارد أن يتحدث رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن تجربة كليوباترا في اليابان، ومنافستها كبرى الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مجموعة سيراميكا كليوباترا تصدر منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أنه من الممكن أن يتحدث رجل الصناعة محمد ابو العينين فى احدى الجلسات المقبلة على هامش القمة اليابانية الافريقية عن دور شركة سيراميكا فى اليابان.

وأكد أن أبوالعينين نجح فى التواجد فى اليابان، وأن هناك ثقة كبيرة من اليابانيين فى منتجات سيراميكا كليوباترا، موضحا أن هذه المنتجات متواجدة فى كثير من الدول الأفريقية، و 100 دولة حول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الياباني شارك في تحضيرات التيكاد

أبو العينين: مصر بوابة أفريقيا.. ونمتلك تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي

أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر .. فيديو

أحمد موسى: منتجات سيراميكا كليوباترا متواجدة في اليابان منذ 25 عامًا

ترشيحاتنا

فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو

الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى

فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد.. شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في حمام السباحة

احلي ايام .. أحمد السقا يرد على صلاح عبد الله بعد الكشف عن جذوره

شوبير يكشف سر طلب وليد أزارو الرحيل عن النادى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان