أحمد موسى: سيراميكا كليوباترا تحتفل بمرور 25 عاما على دخول الأسواق اليابانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة سيراميكا كليوباترا، برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تحتفل بمناسبة مرور 25 عامًا على دخولها الأسواق اليابانية.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» من اليابان أن سيراميكا كليوباترا، تتواجد بقوة في الكثير من المشروعات الكبرى باليابان، كمحطات المترو والسكك الحديدية والفنادق والمستشفيات».



وأوضح أنه من الوارد أن يتحدث رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن تجربة كليوباترا في اليابان، ومنافستها كبرى الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مجموعة سيراميكا كليوباترا تصدر منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم.



وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أنه من الممكن أن يتحدث رجل الصناعة محمد ابو العينين فى احدى الجلسات المقبلة على هامش القمة اليابانية الافريقية عن دور شركة سيراميكا فى اليابان.



وأكد أن أبوالعينين نجح فى التواجد فى اليابان، وأن هناك ثقة كبيرة من اليابانيين فى منتجات سيراميكا كليوباترا، موضحا أن هذه المنتجات متواجدة فى كثير من الدول الأفريقية، و 100 دولة حول العالم.

