طهطا يتعادل ودياً مع اسمنت أسيوط استعدادًا للموسم الجديد

واصل فريق طهطا، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، خوض لقاءاته الودية على ملعب الفريق ،ضمن معسكر الفريق بفترة الإعداد للموسم الجديد بـ دورى القسم الثانى .





تعادل فريق طهطا ايجابيا مع فريق أسمنت أسيوط، بهدفين لكل منهما، ضمن استعدادات الفريق لدورى القسم الثانى بالموسم الجديد بمجموعة الصعيد .





سجل أهداف اللقاء لفريق طهطا اللاعب محمد عبدالفتاح زيزو ، واللاعب علاء ريشة ، ولفريق اسمنت اسيوط اللاعب محمد ضيف ، بينما كان الهدف الثانى هدفا عكسيا .





ونجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتولي منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.



