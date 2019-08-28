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فن

بـ الأزرق المبهج .. إنجى علاء : البحر له فضل عليا و دايما برجعله في الأزمات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:07 م
انجى علاء
انجى علاء
كريم ناصر
نشرت المؤلفة انجى علاء مجموعة صور جديدة لها على عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام ظهرت فيها بإطلالة جديدة حيث كانت تقف على شاطئ البحر مرتدية فستان ازرق مبهج .

وأوضحت انجى علاء في تعليقها على الصورة مدى حبها للبحر، قائلة : البحر ليه فضل عليا.. دايما برجعله من وانا صغيرة ارمي مشاكلي عنده.. بحب احكيله واكتب قدامه بالساعات.. بزعل اوي لما يبقى لازم امشي واسيبه.. اصل زمان صحابي كانوا بيقولولي في المدرسة اني حساسة.. والحساسية دي كانت بتتعبني ساعات ولما كنت بروح عند البحر اشتكيله كان بيديني أمل في اللي جاي وثقة في نفسي وطاقة ارجع بيها اكمل ومتنازلش عن حساسيتي.

وأضافت: "بس ساعات كنت بضعف واحس ان البحر ممكن يكون ضللني.. لحد ما مرة جالي رد فعل عن رواية ليا والقارئة قالتلي انها تأثرت لما قريتها وقعدت تحكيلي عن إحساسها بالأحداث ونفسيات الأبطال وبعدين سألتني إزاي قدرت احسهم واعبر عنهم كده.. افتكرت لما كنت ببقى زعلانة اني حساسة وبشتكي للبحر".

يذكر أن آخر عمل درامي للمؤلفة كان قصة مسلسل "لعبة إبليس"، الذى عرض العام 2015، من بطولة يوسف الشريف وشيرى عادل ومحمد رياض وهبة مجدى وفريال يوسف وعمر السعيد وإخراج شريف إسماعيل، بينما كان آخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان" وقبلها رواية "قانون الكارما".

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