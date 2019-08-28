مقترح أبو العينين بإنشاء منطقة صناعية يابانية يعكس أهمية مصر الاقتصادية في تيكاد

أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى سابقا ان مقترح رجل الأعمال محمد ابو العينين بإنشاء منطقة صناعية يابانية بمنطقة قناة السويس جيد، وفى حالة تنفيذه سيعكس الأهمية الاقتصادية لمشاركة مصر فى "تيكاد"



وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الاستثمار لابد أن يتحول من مجرد ضخ أموال إلى شراكة اقتصادية بين مصر واليابان.



ولفت إلى أن اليابان ستكون من المستفيدين بإنشاء مثل تلك المنطقة الصناعية، خاصة وانها ستصدر منتجات تلك المنطقة لافريقيا من خلال مصر التى تعتبر بوابة افريقيا



تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، اقترح خلال افتتاح الأعمال المصري – الياباني، الذي يعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية، إقامة مدينة صناعية يابانية فى قناة السويس وبنك ياباني لتشجيع الاستثمارات، وضرورة تطلع مصر وإفريقيا لمحاكاة التجربة اليابانية الناجحة فى 12 دولة بشرق آسيا بالقارة السمراء.



وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أن مصر لديها تشريعات قوية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقبل أيام وافق البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات كما لو كانت تلك التوسعات مشروعا جديدا، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير .



وأشار أبو العينين إلى أن أرقام التعاون بين مصر واليابان زادت عن السنوات الماضية ولكنها لا تعكس قوة البلدين "مصر واليابان" فكلاهما بلد عظيم، ولا يعكس الإقبال الكبير وقوة ما يحدث فى أفريقيا من تطور، فطريق التنمية والتقدم فى أفريقيا يبدأ من مصر فهي بوابة القارة السمراء، فعلينا الاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب، ويكون ذلك بخلق مدينة يابانية صناعية خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط، فمصر ليست بوابة لـ 100 مليون نسمة فقط ولكن للسوق الأفريقية "مليار و 200 مليون نسمة" يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.



وأكد أبو العينين أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة سيحقق نقلة كبيرة بين البلدين، مقترحا تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الانجازات بين مصر واليابان وأفريقيا .



وأوضح أبو العينين أن اليابان يمكنها أن تصل إلي أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر ووجود منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مع وجود تجارب لشركات عالمية متعددة الجنسيات فى مصر وما حققته من نجاحات واستثمارات عظيمة فى مصر خلال الفترة الماضية .