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البابا تواضروس: الله يمنح الوزنات للإنسان من أجل أن نشكره

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:23 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الاجتماع بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي ويمثلون مختلف الايبراشيات القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم، لافتا إلى أن برنامجهم العام الماضى تضمن العديد من الفاعليات الدينية والثقافية والسياحية.

وأضاف البابا تواضروس أن الشباب طالبوا هذا أن يأتوا إلى مصر لتقديم خدمات مختلفة على مدى أسبوع وأنهم قدموا مجموعة من الأنشطة المختلفة للأطفال والمسنين في مجموعة من القرى والأماكن المختلفة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن "مثل الوزنات"، موضحا أن الوزنات هى عبارة عن عطايا وامكانيات مختلفة يمنحها الله للإنسان، مثلما يحدث أن يكون إنسان لديه قدرات مختلفة في مجال الثقافة أو الخدمة، وهو أمر يستدعي من الإنسان أن يعرف ذاته ومواهبه جيدا حتى يدرك الوزنة التى منحها الله له.

وقال البابا تواضروس إنه من المهم أن يقبل الإنسان نفسه وأن يرى النعم والخيرات التى منحها الله لكل شخص، مثل المواهب المختلفة في مجال الأدب والرياضة والفن، وهو أمر يحتم علينا الاهتمام بمواهب أولادنا في مختلف المجالات.

وتابع قائلا: "إن الله يمنح الوزنات للانسان من أجل أن نشكره، وكذلك من اجل أن نخدم الآخرين بتلك المواهب، كذلك يعطي الله المواهب والوزنات من اجل أن نشعر بالإنجاز، وهو احساس هام في حياة الانسان، مؤكدا أنه لا يوجد إنسان على هذه الأرض بلا مواهب".

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