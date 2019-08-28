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رياضة

فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:13 م
محمد رشاد
ظهرت علامات الفرحة على لاعبي منتخب مصر للناشئين عقب الصعود إلى نصف نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا فى تونس عقب الفوز على بيلاروسيا خامس أوروبا، بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهل إلى المربع الذهبي.

كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين قبل أن يحسمه الفراعنة 25-21، بعد ذلك لم يجد منتخب الناشئين صعوبة في حسم الشوطين الثاني والثالث 25-18 و25-18.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر ، ليبحث منتخب الناشئين عن الميدالية الأولى في تاريخ كرة الطائرة المصرية في البطولات العالمية.

ويصطدم المنتخب المصري بمنتخب إيطاليا في نصف النهائي في الخامسة من مساء غد الخميس ، ويعتبر المنتخب الإيطالي هو ثالث بطولة أوروبا الأخيرة للناشئين متفوقا على روسيا.
 
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو
فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو

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