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رياضة

تليفونات بني سويف يستقر على 3 وديات استعدادا للممتاز "ب"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:16 م
تليفونات بنى سويف
تليفونات بنى سويف
كتب- مالك خالد:
استقر الجهاز الفني لفريق تليفونات بني سويف على لعب ثلاث مباريات ودية خلال الأسبوع الحالي استعدادا لمنافسات الممتاز "ب".

وسوف يبدأ الفريق تلك الودية بمواجهة مع فريق الواسطي غدا الخميس والتي ستقام على ملعب التربية والتعليم، ضمن خطه الجهاز الفني للتليفونات بقيادة الدكتور عماد سمير لتجهيز اللاعبين.

بينما ستكون الودية الثانية أمام فريق ناصر الفكرية يوم الأحد المقبل الموافق بداية سبتمبر، أيضا على ملعب التربية والتعليم ببني سويف.

وحدّد الجهاز الفني الودية الثالثة له أمام مركز شباب سمطسا يوم الثلاثاء المقبل، بنفس الملعب وذلك على هامش استعدادات الفريق للممتاز "ب".

ويسعي الجهاز الفني لتليفونات بني سويف لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل بدء معسكر الإسكندرية فى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر

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