نبروه يدعم صفوفه بحارس الوليدية لمدة 4 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي نبروه، برئاسة أحمد المسيري ،في اتمام التعاقد مع حسام محمود ،حارس مرمى فريق الوليدية لمدة 4 مواسم ، في صفقة إنتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمي في الموسم الجديد بدوري القسم الثالث .





ووقع الحارس حسام محمود علي عقود انضمامه لفريق نبروه فى حضور أحمد أبو ضحى نائب رئيس النادى والمشرف العام على كرة القدم وعبداللطيف الدومانى المدير الفني للفريق ومدحت كامل مدرب حراس المرمى .





ويذكر أن الحارس حسام محمود مواليد 1999 يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ،يتمتع بالموهبة الكبيرة وطول القامه والقوه البدنية وقد أثنى عليه كل من شاهده في الملعب ،مما يؤهله لإعاده تجربة حارس مرمى نبروه الأسبق محمد العربي الذي انتقل فيما بعد لنادي سموحه .



