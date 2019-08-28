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حامد فارس: الرئيس السيسي يقوم بمجهودات جبارة لتنمية القارة الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال حامد فارس، المتخصص في الشئون الإفريقية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد باليابان حملت الكثير من المعاني حول فض النزاعات والخطط التنموية الكبرى للقارة السمراء وشعوب العالم.

ونوه "فارس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لتنشيط الخطط والأفكار التنموية للقارة الإفريقية السمراء، حيث يقوم الرئيس السيسي بمجهودات جبارة لتنمية القارة السمراء.

وأضاف المتخصص في الشئون الإفريقية، أن العالم ينتظر تحقق التنمية والنمو في الكثير من المجالات المختلفة حول العالم، خاصة في القارة السمراء التي لفتت أنظار العالم خلال الفترة الماضية بمشروعاتها الخلاقة.

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