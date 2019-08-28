محمد إيهاب خليل يحقق فضية المصارعة الحرة في دورة الالعاب الافريقية

حقق محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في زون 77 كيلو في منافسات المصارعة الحرة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.



كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جراما في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جراما.



وحقق محمد متولي الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جراما لمنافسات المصارعة فيما حقق محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في وزن 77 .