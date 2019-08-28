نظام دقيق تمتعت به سيناء في عهد محمد علي وأبنائه.. حكاية تاريخية تعرف عليها

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء الفارق بين ما قام به نابليون ومحمد علي باشا في سيناء، وأقر نابليون فى عام 1798 م امتيازات لدير سانت كاترين فى منشور خاص للرهبان شمل تعيين ضابط لحماية الرهبان.



كما أعفى الرهبان من الرسوم الجمركية ودفع الضرائب، وفى فبراير 1799م حاصر قلعة العريش 14 يوم حتى استسلمت واستردها العثمانيون فى ديسمبر 1799م، كما أمر نابليون بإصلاح الجدار القديم لدير كاترين الذى تهدم بفعل الزلازل فى القرن الرابع عشر الميلادى.



وعن دور أسرة محمد على بسيناء، قال ريحان لـ"صدى البلد" أنه عند تولى محمد على الحكم (1805-1848م) كانت سيناء بالطبع ضمن ولايته وكان عرب سيناء يحكمهم قضاة منهم بحسب عرفهم وعاداتهم وكانت مدينة الطور تابعة فى الإدارة لمحافظة السويس وقلعة نخل ملحقة بقلم الرزنامة بالمالية المصرية ونظارة العريش تابعة لنظارة الداخلية.



كما أرسل محمد على ابنه إبراهيم باشا لحملة على سوريا عام 1831م وقبل الحملة رمم إبراهيم باشا بئر قاطية وبئر العبد وبئر الشيخ زويد فى شمال سيناء ونظم بريدًا على الهجن إلى غزة وجعل له المحطات الآتية القنطرة قاطية ، بئر مزار ، العريش ، الشيخ زويد ، خان يونس ، غزة .



ووضع محمد على الخفراء على الآبار لحمايتها وفى عام 1825م أرسل محمد على مهندس فرنسى أسمه الموسيو لينان إلى بلاد الطور الذى درس معادنها ورسم خارطة لها وسمى نفسه هناك عبد الحق وكانت الخارطة التى رسمها هى أول خارطة وضعت لسيناء فى التاريخ الحديث.



أما عباس الأول بن طوسون بن محمد على (1848 – 1854 م) فقد زار سيناء وبنى حمام فوق النبع الكبريتى بمدينة الطور ومهد طريقًا من دير سانت كاترين إلى قمة جبل موسى وشرع فى بناء قصر جميل على جبل تلعة غرب جبل موسى ومد طريق للعربات من الطور لهذا القصر ولكنه توفى قبل أن يكمله ، وأسس سعيد بن محمد على (1854 – 1863م) محجر الحجاج بطور سيناء عام 1858.



وأشار إلي أنه في عهد إسماعيل بن إبراهيم باشا ( 1863 – 1879 م) أرسل الإنجليز عام 1868م لجنة علمية برئاسة هنرى بالمر للتنقيب فى بلاد الطور،فأقامت هناك ستة أشهر ورسمت عدة خرائط ونشرت أعمالها عام 1872م، وفى عهد محمد توفيق بن إسماعيل (1879 – 1892م) تحول طريق الحج المصرى القديم عام 1884م من طريق البر إلى طريق البحر الأحمر إلى جدة.



وأضاف: أما عباس حلمى الثانى بن توفيق (1892 – 1914م) فقد أبحر إلى مدينة الطور عام 1898م وزار محجرها وجامعها وحمام موسى وزار برًا بلاد العريش حتى وصل لعمود الحدود عند رفح، وفى عهده أيضا حدث فى سيناء ما يسمى بحادثة الحدود عام 1906م وفى الحرب العالمية الأولى دخلت تركيا فى صف ألمانيا وكان عباس حلمى فى الآستانة فانحاز إلى ألمانيا فأعلنت إنجلترا الحماية على مصر وأعلنت الأمير حسين كامل بن إسماعيل سلطانًا على مصر عام 1914م.