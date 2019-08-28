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برلمان

برلمانى يؤيد دعوة أبو العينين لليابان لتأسيس منطقة صناعية بقناة السويس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:40 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
أسامة علي
أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس والاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب بعد موافقة البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وأكد سمير البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن وجود مدينة صناعية يابانيه بمحور قناة السويس إضافة إلى المدينة الروسية المقرر إنشائها بإستثمار 7 مليارات  دولار تمثل دعم كبير للصناعة المصرية واستراتيجيتها فى توطين الصناعات المتقدمة، لا سيما وأن اليابان من أكبر الدول المتقدمة فى صناعة السيارات والادوات الكهربائية والالكترونية.

واوضح عضو لجنة الصناعة أن مصر تقدم كل اوجه الدعم المتاحة لإنشاء مدن صناعية جديدة عن طريق توفير كافة المرافق اللازمة، إضافة إلى قانون الاستثمار الذى دعم المستثمرين الإجانب بمزيد من التسهيلات لدعم الاستثمارات المباشرة.

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