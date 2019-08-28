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رياضة

عقب تدخل على النقاز.. جماهير الزمالك تهتف: شمال يمين عيب يا إبراهيم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:24 م
محمد إبراهيم لاعب
محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق
ملك موسي
قامت جماهير نادي الزمالك، بتوجيه هتافات لـ محمد إبراهيم صانع ألعاب النادي الأبيض السابق والمقاصة الحالي، خلال اللقاء المقام حاليا على استاد "برج العرب"، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

و هتافات جماهير الزمالك لـ محمد إبراهيم:"شمال يمين.. عيب يا إبراهيم"، وجاءت تلك الهتافات بسبب أحداث اللقاء بعد انفعال محمد إبراهيم عقب تدخله مع حمدي النقاز ظهير الفريق الأبيض ثم اعتراضه علي الحكم بعد ذلك لاحتسابه خطأ لصالح النقاز.

الجدير بالذكر ان الفائز من طرفي مباراة اليوم سيواجه الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

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