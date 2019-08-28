قرار جونسون بتعليق البرلمان يثير غضب أكثر من نصف مليون بريطاني

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أكثر من نصف مليون بريطاني وقعوا بالفعل على عريضة ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان، والذي أقرته الملكة إليزابيث الثانية.



وكان جونسون قد اكد ان الحكومة سوف تعيد عمل البرلمان مع خطاب الملكة في 14 أكتوبر، تاركا القليل من الوقت أمام النواب للعمل ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.



وأضافت الصحيفة أنه سيتم النظر في العريضة التي تحمل اسم "لا ترجئوا البرلمان" للنقاش في جلسة لمجلس العموم، في الوقت الذي يوقع فيه الآلاف مع مرور كل دقيقة.



وتقول العريضة:"يجب ألا يكون البرلمان مؤجلا أو مُحلًّا إلا إذا تم تمديد فترة المادة 50 بما فيه الكفاية أو تم إلغاء نية المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".



وأشارت إلى أن العريضة تم طرحها منذ 15 أغسطس، لكنها شهدت إقبالا كبيرا من قبل الموقعين في أقل من 3 ساعات بعد إعلان جونسون موعد خطاب الملكة.



وأوضحت ان أي عريضة تحصل على 10 آلاف توقيع على موقع البرلمان، يجب أن تحصل على رد من قبل الحكومة، وسيتم النظر في 100 ألف اسم للنقاش.

