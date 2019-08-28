أمريكا تؤجل إطلاق خطة سلام الشرق الأوسط لحين إجراء انتخابات إسرائيل

أعلن دبلوماسي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستؤجل إطلاق خطتها المرتقبة منذ وقت طويل للسلام في الشرق الأوسط حتى إجراء انتخابات إسرائيل الشهر المقبل.



وقال جيسون جرينبلات، مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لقد قررنا أننا لن نطلق رؤية السلام، أو أجزاء منها، قبل الانتخابات الإسرائيلية".



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ترامب، الحليف القريب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا التي تنتهي فعالياتها، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تكشف عن جوانب من خطة السلام في الشرق الأوسط قبل انتخابات إسرائيل.



وأوضح مراقبون للشأن الإسرائيلي -حسبما نقلت الصحيفة- أنه بناء على محتوى خطة السلام فإنها قد تعزز من فرص نتنياهو في انتخابات إسرائيل.



وتجرى في إسرائيل انتخابات عامة في 17 سبتمبر المقبل، بعد أن قام نتنياهو بتفعيلها بعد فشله في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتصاره في انتخابات أبريل الماضي.



جدير بالذكر أن توقيت إطلاق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط- التي تعرف باسم صفقة القرن- تم تأجيله عدة مرات، حيث يرفضها الفلسطينيون؛ كما أن الإدارة الأمريكية فرضت إجراءات أحادية على الفلسطينيين بسبب رفضهم التعامل مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.