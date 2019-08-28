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شاهد.. نشاط الرئيس السيسي خلال فاعليات قمة التيكاد السابعة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو، عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وقال أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن ثلاثة محاور مهمة من أجل النهوض بأفريقيا، منها تطوير البنية التحتية، وربط القارة السمراء بـ كيب تاون.

وأضاف أحمد موسى، من اليابان أن المحور الثاني الذي تحدث فيه السيسي تفعيل جميع مراحل التجارة الحرة بالقارة والتى تم التصديق عليها من 27 دولة والتوقيع عليها من 50 دولة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المحور الثالث الذى تحدث عنه السيسي السعي لتوفير فرص عمل للشباب، لان هناك أكثر من 40% من القارة الافريقية شباب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي طالب بوقف النزاعات التى تتم فى القارة الافريقية، والتى ساهمت فى انتشار الإرهاب فى بعض الأماكن.

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