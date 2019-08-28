الزمالك ضد مصر المقاصة .. الأبيض يتقدم وخروج شيكابالا بعد 60 دقيقة

واصل فريق الزمالك التقدم على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 وخرج شيكابالا بعد مرور 60 دقيقة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.



شهدت مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب باولن فوافى بديلا عن إوزيسس لاعب مصر المقاصة من أجل تفعيل النواحى الهجومية وقاد محمد ابراهيم العديد من الهجمات ومرر الكرات خلف دفاعات فريق الزمالك لمحاولة إدراك التعادل.



نجح فى الدقيقة 50 شيكابالا فى استخلاص الكرة من محمد ابراهيم لاعب المقاصة وراوغ مدافع الفريق الفيومى وسدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى أحمد عادل غبدالمنعم حارس المنافس.



وسدد صلاح أمين فى الدقيقة 53 كرة برأسه تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بديلا عن شيكابالا فى الدقيقة 57.