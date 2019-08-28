ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ضد مصر المقاصة .. الأبيض يتقدم وخروج شيكابالا بعد 60 دقيقة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:29 م
شيكابالا
شيكابالا
يسرى غازى
واصل فريق الزمالك التقدم على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 وخرج شيكابالا بعد مرور 60 دقيقة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.

شهدت مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب باولن فوافى بديلا عن إوزيسس لاعب مصر المقاصة من أجل تفعيل النواحى الهجومية وقاد محمد ابراهيم العديد من الهجمات ومرر الكرات خلف دفاعات فريق الزمالك لمحاولة إدراك التعادل.

نجح فى الدقيقة 50 شيكابالا فى استخلاص الكرة من محمد ابراهيم لاعب المقاصة وراوغ مدافع الفريق الفيومى وسدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى أحمد عادل غبدالمنعم حارس المنافس.

وسدد صلاح أمين فى الدقيقة 53 كرة برأسه تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بديلا عن شيكابالا فى الدقيقة 57.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص وهدف مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك .. فيديو

انضم لقائمة الضحايا.. الأهلي يلطخ السجل الأبيض لـ خالد جلال قبل إقالته

هدف الأهلي في الزمالك.. معلول ينهي المباراة بتسديدة سحرية.. فيديو

الزمالك ضد مصر المقاصة .. عبدالله جمعة يسجل هدفا عالميا .. فيديو

الزمالك ضد مصر المقاصة .. أهداف ضائعة من شيكابالا وبن شرقي بعد 30 دقيقة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. هدف وحيد.. 4 إنذارات وفرص ضائعة فى الشوط الاول

ترشيحاتنا

هجوم كاسح .. ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الزمالك في كأس مصر

بعد تصدر مصطفى فهمي جوجل .. تعرف على فارق العمر بينه وبين شقيقه حسين

ميريام فارس ترتدى فستان مجددا.. اعرف السبب

بتقلدي أنغام... الجمهور لأصالة بعد ظهورها بفيديو

نكشف حقيقة تمرد طارق حامد على الزمالك

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان