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أخبار العالم

مع وعد بالعفو.. ترامب يشجع المسئولين على انتهاك القانون

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:32 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مروة إبراهيم
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب تعهد بالعفو على المسئولين إذا انتهكوا القوانين من أجل بناء الجدار على حدود المكسيك. 

ونقلت الصحيفة عن مسئولين سابقين وحاليين قولهم إن ترامب حريص على الانتهاء من بناء السياج الحدودي الذي يمتد لمئات الأميال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل، كما أنه وجه مساعديه من أجل تسريع جمع 20 مليار دولار قيمة عقود تشييد الجدار. 

وجدد الرئيس الأمريكي وعده، مرارا وتكرارا، ببناء الجدار الذي يمتد على طول 500 ميل قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر 2020، رافعا شعار "إنهاء بناء الجدار" خلال الحملات الانتخابية خصوصا مع دغعه باتجاه تشديد الرقابة على الحدود.

لكن فيلق مهندسي الجيش الأمريكي أكمل حوالي 60 ميلا من حاجز "البديل" بعد عامين ونصف من رئاسة ترامب، وكل ذلك في المناطق التي كانت تمتلك سابقا بنية تحتية على الحدود.

وقال الرئيس الأمريكي لكبار مساعديه إن الفشل في الوفاء بوعده الأساسي في حملته الانتخابية في 2016 سوف يمثل خيبة أمل لمؤيديه وهزيمة محرجة. 

وقبيل 14 شهرا وخطط لبناء السياج مازالت قيد التنفيذ، يعقد ترامب اجتماعات دورية في البيت الأبيض للاطلاع على آخر التطورات وتسريع العمل.

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