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آمنة نصير: وثيقة دعم المرأة بعد الطلاق تحتاج دراسة قبل تنفيذها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:47 م
امنه نصير
امنه نصير
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، إنها من أشد الداعمين والمفكرين في قضية المرأة بعد الطلاق، نظرا لما يقوم به بعض الأزواج من التنكيل بزوجاتهم، حيث يقوم البعض بحرمان زوجته من حقوقها المالية بعض الطلاق، تاركا أسرته لظروف الحياة.

واشادت، "أمنه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، بالوثيقة الخاصة بتوفير ودعم حقوق المرأة المالية بعد الزواج، متسائلة عن طريقة تطبيق تلك الفكرة ومصدر تمويلها.

وأضافت "أمنية نصير"، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، أن تلك الوثيقة تحتاج لدراسة كبيرة لحماية تطبيقها على أرض الواقع في المستقبل.

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