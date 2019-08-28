كأس محمد السادس للأندية.. الكويت الكويتي يضرب الشرطة العراقي بثلاثية

حقق فريق الكويت الكويتي فوزا على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكويت" فى ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".وأنهي الكويت الشوط الأول متقدما بعدما تقدم بهدف يوسف ناصر فى الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وعزز دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلى السابق من تقدم فريقه فى الدقيقة 30، قبل أن يقلص الشرطة النتيجة بفي الدقيقة 45 عبر اللاعب مروان حسين،ونجح الكويت من إضافة ثالث الأهداف عبر فيصل زايد الحربى فى الدقيقة 84.