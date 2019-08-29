ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة وجود قطيفة حمراء في قبر النبي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:06 ص
قبر النبي
قبر النبي
محمود ضاحي

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، من سائل يقول ما صحة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعل في قبره الشريف قطيفةٌ حمراء؟ وإن صحَّ ذلك: فهل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، أم عامة تشمل كل الموتى؟

أجاب المفتي في فتوى له، أن جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلمٌ وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعِل في قبره قطيفةٌ حمراء كان قد أصابها يوم خيبر؛ طرحها تحت جسده الشريف مولاهُ شُقران رضي الله عنه.

وأضاف: "قد اختلف العلماء في حكم هذا الفعل في غير حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن العلماء من كره ذلك ورآه خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى ذلك جائزًا؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل".

وأكمل:" الأمر في ذلك يسير وفيه سعة؛ فلا يجوز الإنكار في أمور الخلاف، والصواب ترك الناس على ما اعتادوا؛ لأن في خلاف التنوع رحمة".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مواطن: وقفوا بطاقة التموين بسبب فاتورة المحمول أعمل إيه ؟..صور

بـ مكياج صاخب وعدسات ملونة.. ياسمين صبرى بـ لوك لافت في أحدث ظهور

وكيل النقابة يوضح أسباب تعديل قانون القيمة المضافة الخاص بالمحامين

وكيل معروف يوسف يكشف مصير اللاعب مع الزمالك

أبرزها استخدام الصوت لتشغيل الهاتف.. 8 ميزات خفية في Note 10

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى ..فيديو

البدلة عجبتني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميدو ..فيديو

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

حقيقة تحول أطفال في إسبانيا إلى مستذئبين.. تفاصيل مرعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها