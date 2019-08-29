حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

قد يهتم الكثيرون لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 29 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟









حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني





تسمح لك الظروف اليوم تتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا وحصد نتائجها.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي





لا تكن قاسيًا ومتسلطًا على الشريك وكن أكثر مرونة، وأنت على موعد مع تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتك.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحي





تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.









حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني





يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي:





لا تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات غير المقنعة مع الشريك، حيث ان التجارب السابقة ليست مطمئنة معه.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي





تخشى وضعًا صحيًا وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.





حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهني





يقوى نجمك مع انتقال القمر الى برجك فتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة شرط ان تكون منظما تتحسّن الاوضاع بشكل لافت.





حظك اليوم الجوزاء على الصعيد العاطفي:





الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهمًا على ما يفيد مصلحتكم.





حظك اليوم الجوزاء على الصعيد الصحي:





ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.









حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:





لا ترتكب الأخطاء لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي:





تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجد عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحي:





عليك التفكير بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج الاسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني





امامك أجواء رائعة ومبشرة بالخير والتقدم، طباعك هادئة ولن تسمح بالتعامل معك بصورة مهينة أو تحط من قدرك.





حظك اليوم برج الاسد على الصعيد العاطفي





استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.





حظك اليوم برج الاسد على الصعيد الصحي:





حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:





تتاح امامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي:





عليك ان تقاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفشي أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحي:





تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.









حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:





عليك ان تسجل تقدّمًا ملموسًا، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وتميل إلى السفر أو تخطّط له.





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي:





الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجددًا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، ولا تقوم بتهديد شريك حياتك.





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحي:





لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:





لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًّا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقف طويلا عند المطبات.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي:





قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحي:





تباشر المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني.





يتطلب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعًا لحصول أي مواجهة أو خلاف في محيط العمل.





حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:





لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.





حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:





قم بالترفيه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني





كن متسامحًا مع الآخرين لأنّ الأدوار تتبدل يومًا ما، فتنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك مجبرًا على تحمّل ردود الفعل.





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي





لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل.





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الصحي





أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني





اعتراضاتك غير المبرّرة تثير اشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي





تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي





تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، و يستشيرك المقرّبون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.









حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني





تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي





حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحي



