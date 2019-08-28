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لمزيد من الحصانة.. أمين مساعد المحامين يكشف تفاصيل قانون الإدارات القانونية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:51 م
أبو بكر الضو الأمين
أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين
حمادة خطاب
أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، ان مجلس النقابة الحالى يعد مشروع قانون لتعديل قانون الإدارات القانونية ومن المفترض تقديمه لمجلس النواب فور الإنتهاء منه وذلك لخدمة محامى الإدارات القانونية فى جميع المؤسسات.

وأضاف الضو فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن مشروع القانون التى تنوى النقابة تقديمه خلال الدورة البرلمانية القادمة ، سيكون فى خدمة محامى الإدارات القانونية من أجل تعزيز دورهم فى أماكن عملهم وزيادة حصانتهم، أسوة بزملائهم فى مجلس الدولة.

وتابع أن مشروع القانون يسعى أيضًا ، للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا ، مؤكدًا أن المحامين فى الإدارات القانونية كثيرًا ما طلبوا بهذا الأمر وهو لخدمتهم وبناء على رغبتهم .

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