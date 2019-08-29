تعرف على الـ 32 فريقا المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الملحق

اكتمل نصاب الـ 32 فريقا المتأهلة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث نجحت 3 فرق في التأهل من ملحق مجموعات.





وجاءت الفرق الـ 29 المشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن :





ليفربول (حامل اللقب)





تشيلسي بطل الدوري الأوروبي





برشلونة





ريال مدريد





أتلتيكو مدريد





فالنسيا





مانشستر سيتي





توتنهام





يوفنتوس





نابولى





إنتر ميلان





أتلانتا





بايرن ميونخ





بوروسيا دورتموند





باير ليفركوزن





لايبزيج





باريس سان جيرمان





ليل





ليون





زينيت سان بطرسبورج





لوكوموتيف موسكو





بنفيكا





شاختار دونيستك





جينك





جالطة سراى





سالزبورج





أوليمبياكوس





دينامو زغرب





سرفينا زفيزدا





أياكس





كلوب بروج





سلافيا براغ



