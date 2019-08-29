أسعار النيكل تلامس أعلى مستوى في أسبوع

سجلت أسعار النيكل أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم مع إقبال المضاربين على الشراء وسط مخاوف من نقص في الإمدادات من إندونيسيا أكبر منتج للمعدن، في حين أن نصف المخزونات في بورصة لندن للمعادن تحت سيطرة طرف واحد.



وسجل النيكل، الذي يستخدم بشكل رئيسي لصنع الصلب غير القابل للصدأ، مكاسب بلغت 50 بالمئة منذ بداية العام مدعوما بقلق من أن إندونيسيا قد تقدم موعد حظر على صادرات المعدن الخام من المقرر أصلا أن يبدأ في 2022 .



وقال محللون إن الزيادة في أسعار النيكل مبالغ فيها ولا تدعمها أساسيات العرض والطلب.



وأنهت عقود النيكل القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 2.5 في المئة عند 16090 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى منذ العشرين من أغسطس .



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود النحاس مرتفعة 0.1 بالمئة عند 5690 دولارا للطن بينما تراجعت عقود الألومنيوم 0.8 بالمئة إلى 1746 دولارا للطن.



وانخفضت عقود الزنك 0.8 بالمئة إلى 2257 دلارا للطن في حين هبطت عقود الرصاص 1.6 بالمئة إلى 2066 دولارا للطن.



وأغلقت عقود القصدير مستقرة عند 15750 دولارا للطن.