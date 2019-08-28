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برلمان

برلماني: إنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر قوة إضافية لاقتصاد الدولتين

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:42 م
النائب طارق متولى
النائب طارق متولى
أسامة علي
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود الشركاء الأجانب باستثمارات ومشاريع ومدن داخل الدولة المصرية مهم للغاية فى دعم الاقتصاد المصرى والشريك الاجنبى خاصة بعد تسهيلات الاستثمار التى قدمتها مصر.

وأشاد طارق متولى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس والاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب بعد موافقة البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وأوضح عضو لجنة الصناعة أنه حال تلبيه الشركاء الأجانب لدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين وإنشاء مدينة صناعية ستحقق قوة إضافية للاقتصاد المصرى والاقتصاد اليابانى، لاسيما أن مصر بوابة السوق الأفريقية.

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