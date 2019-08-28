سر عبقرية متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. حكاية تكررت في التاريخ المصري

كشف وزير الآثار أن هناك جهات في الدولة تمتلك القدرة علي تمويل إنشاء متاحف، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، في حين أن وزارة الأثار لديها متاحف متوقفة منذ سنوات طويلة وغير قادرة علي بناء متاحف أخري جديدة، وهي مشكلة التمويل التي نفكر فيها منذ سنوات.



وقال وزير الآثار لـ "صدى البلد" إن الوزارة بدأت بالفعل في شراكات مع جهات أخري لإنشاء المتاحف وإستكمال المتوقف منها، وكانت أول تجربة مع مطروح وكفر الشيخ، وافتتحنا متحف كهف روميل ولم ندفع مليما واحدا، في حين ستحصل محافظة مطروح علي نصف عائد التذاكر.



وتابع: كذلك متحف الغردقة وهو تجربة رائعة، وأننا لأول مرة تحدث في مصر ننشئ متحفا بالشراكة مع القطاع الخاص ومن المقرر إفتتاحه نوفمبر المقبل، ومتحف طنطا تمكنا من افتتاحه بعد 13 عاما من غلقه، وهذا مجهود كل القطاعات والإدارات في الوزارة.



وقال: كما وقعنا مؤخرا بروتوكول تعاون مع مجموعة الماسة لإنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة، والبروتوكول مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، وسنتقاسم عائد الزيارات مع مجموعة الماسة، حيث أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون قبلة لزيارتها من كل المسئولين الذين يأتون مصر، وستعقد فيها اجتماعات الدولة وأجهزتها الرسمية.



وتابع: فكرة المتحف في العاصمة الادارية الجديدة عبقرية اختارتها لجنة السيناريو، التي تعمل عكس ما كان يتم في السابق، وكان اختيار القطع واللون والجرافيك والبطاقات والكتالوج مهمة شخص واحد، لكنني وعدلت في القانون أن تكون هناك لجنة سيناريو للمتاحف، وقرارها ملزم حتي وان تغير الوزير او رئيس القطاع.



وأضاف: فكرة عبقرية ان يكون سيناريو متحف العاصمة الادارية عن العواصم المصرية، ونشرح للناس من خلالها كيف ننشئ العاصمة، من خلال التجربة التي تكررت عشرات المرات في التاريخ المصري القديم،مثل الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة ،كذلك فلسفة إختيار وتغيير العواصم عبر التاريخ في مصر.