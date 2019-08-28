ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سر عبقرية متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. حكاية تكررت في التاريخ المصري

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
القسم الثقافي
كشف وزير الآثار أن هناك جهات في الدولة تمتلك القدرة علي تمويل إنشاء متاحف، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، في حين أن وزارة الأثار لديها متاحف متوقفة منذ سنوات طويلة وغير قادرة علي بناء متاحف أخري جديدة، وهي مشكلة التمويل التي نفكر فيها منذ سنوات.

وقال وزير الآثار لـ "صدى البلد" إن الوزارة بدأت بالفعل في شراكات مع جهات أخري لإنشاء المتاحف وإستكمال المتوقف منها، وكانت أول تجربة مع مطروح وكفر الشيخ، وافتتحنا متحف كهف روميل ولم ندفع مليما واحدا، في حين ستحصل محافظة مطروح علي نصف عائد التذاكر.

وتابع: كذلك متحف الغردقة وهو تجربة رائعة، وأننا لأول مرة تحدث في مصر ننشئ متحفا بالشراكة مع القطاع الخاص ومن المقرر إفتتاحه نوفمبر المقبل، ومتحف طنطا تمكنا من افتتاحه بعد 13 عاما من غلقه، وهذا مجهود كل القطاعات والإدارات في الوزارة.

وقال: كما وقعنا مؤخرا بروتوكول تعاون مع مجموعة الماسة لإنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة، والبروتوكول مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، وسنتقاسم عائد الزيارات مع مجموعة الماسة، حيث أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون قبلة لزيارتها من كل المسئولين الذين يأتون مصر، وستعقد فيها اجتماعات الدولة وأجهزتها الرسمية.

وتابع: فكرة المتحف في العاصمة الادارية الجديدة عبقرية اختارتها لجنة السيناريو، التي تعمل عكس ما كان يتم في السابق، وكان اختيار القطع واللون والجرافيك والبطاقات والكتالوج مهمة شخص واحد، لكنني وعدلت في القانون أن تكون هناك لجنة سيناريو للمتاحف، وقرارها ملزم حتي وان تغير الوزير او رئيس القطاع.

وأضاف: فكرة عبقرية ان يكون سيناريو متحف العاصمة الادارية عن العواصم المصرية، ونشرح للناس من خلالها كيف ننشئ العاصمة، من خلال التجربة التي تكررت عشرات المرات في التاريخ المصري القديم،مثل الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة ،كذلك فلسفة إختيار وتغيير العواصم عبر التاريخ في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون الآثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

مصطفى وزيري: متحف آثار العاصمة الإدارية الجديدة يعكس ثراء تاريخ مصر

التفاصيل الكاملة لـ إنشاء متحف يضم 1000 قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر في العاصمة الإدارية

في العاصمة الجديدة.. أكبر مدينة فنون وثقافة ودار أوبرا بالعالم

السبت .. الآثار تعلن عن افتتاح متحف جديد .. فيديو

من منف إلى القاهرة الخديوية .. متحف العاصمة الإدارية يوثق تاريخ العواصم المصرية

ترشيحاتنا

قبل غلق باب القيد غدا.. ننشر قائمة النادي الأهلي المحلية للموسم الجديد

عملوها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

أول تعليق لـ ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك

إعلان صفقة القرن .. تعرف على الموعد

الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان