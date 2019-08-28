رغم خلافها مع زوجته.. اصالة نمبر وان على يوتيوب بسبب زوج انغام

نجخت أغنية المطربة أصالة الجديدة "جابوا سيرته" في اعتلاه قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بمجرد طرحها.



الاغنيه تمكنت من تحقيق مليون و٣٠٠ الف مشاهدة بعد طرحها بساعات.



الاغنية من كلمات عبد الرحمن، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.



أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائيا مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.



والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.



وتعد اغنيه جابوا سيرته تعاونا جديدا بين احمد ابراهيم زوج الفنانه انغام وبين اصاله قبل ان تدب الخلافات بسبب زواجه من انغام.