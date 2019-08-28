ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم خلافها مع زوجته.. اصالة نمبر وان على يوتيوب بسبب زوج انغام

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:44 م
أصالة وأنغام
أصالة وأنغام
أحمد البهى
نجخت أغنية المطربة أصالة الجديدة "جابوا سيرته" في اعتلاه قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بمجرد طرحها.

الاغنيه تمكنت من تحقيق مليون و٣٠٠ الف مشاهدة بعد طرحها بساعات.

الاغنية من كلمات عبد الرحمن، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائيا مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.

والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.

وتعد اغنيه جابوا سيرته تعاونا جديدا  بين احمد ابراهيم زوج الفنانه انغام وبين اصاله قبل ان تدب الخلافات بسبب زواجه من انغام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير الشوق.. أصالة تطرح أحدث أغانيها باللهجة الخليجية.. فيديو

بعد طرحها بـ 11 ساعة .. كبير الشوق تقترب من 200 ألف مشاهدة

طرح أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج من ولاد رزق 2 عبر أنغامي

برغم الخلاف.. أصالة تتعاون مع أحمد إبراهيم في ألبومها الجديد

10 أغان مختلفة.. طرح ألبوم أصالة الجديد في قربك حصريا عبر تطبيق Deezer

أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج تصل لـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

3 ميزات سرية لا تعرفها فى واتساب.. تعرف عليها

23 امرأة يتحدثن عن جرائم ملياردير القاصرات.. حكايات مروعة

عملوها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

أحدث ظهور لـ شيري عادل مع اسرتها بعد انفصالها عن معز مسعود

هجوم كاسح .. ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الزمالك في كأس مصر

بـ كاش مايوه شفاف.. مي فخري تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان