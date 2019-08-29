احذر مستحضرات تجميل بالأسواق تسبب سرطان الجلد.. نواب: شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة.. وتطالب بحماية المواطن من الغش

نائبة: استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشر في الأسواق

برلمانى يطالب بالحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى جريمة غش الأدوية

برلمانى يطالب بحملة مشتركة من الصحة والداخلية والإعلام لمواجهة غش الأدوية والمستحضرات

أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، كما أشاروا إلى أن أى دواء أو مستحضرات طبية خارج الصيدلية تباع فى الشارع معدومة الهوية تعتبر منتهية الصلاحية، كما طالبوا بوجود حملة مشتركة من وزارات الصحة والداخلية والإعلام لمواجهة غش الأدوية والمستحضرات الطبية وبيعها فى الأسواق وعلى الرصيف بعيدا عن الصيدليات.وحذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشر في الأسواق، لاسيما في المناطق الشعبية، حيث تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.وقالت الدكتورة منى الشبراوي، في بيان لها: "إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى، فضلًا عن وجود بعض المواد السامة"، وأضافت: "وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم، ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي، خصوصًا عند استخدامها في شكل يومي".وأضافت أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة بأن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذلك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريق كفء في الرقابة، منوهة بأهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون إنشاء هيئة عليا للدواء حظر بيع الأدوية والمستحضرات الطبية على الرصيف بشكل نهائى، مشيرا إلى أننا فى انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وأضاف النائب حاتم عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أى دواء أو مستحضرات طبية خارج الصيدلية تباع فى الشارع معدومة الهوية تعتبر منتهية الصلاحية، مناشدا المواطنين عدم شراء أى أدوية من على الرصيف وأن تصرف روشتة العلاج من طبيب متخصص.وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بوجود عقوبات مشددة لجريمة غش الأدوية تصل إلى الحبس الوجوبى من 3 إلى 10 سنوات، وتصل الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "إننا فى حاجة إلى حملة مشتركة من وزارات الصحة والداخلية والإعلام لمواجهة غش الأدوية والمستحضرات الطبية وبيعها فى الأسواق وعلى الرصيف بعيدا عن الصيدليات".وأضاف النائب محمد الشورى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا فى حاجة إلى توعية من الإعلام ووزارة الصحة للمواطنين وتثقيفهم بخطورة شراء أى أدوية أو مستحضرات طبية من على الرصيف".وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه على وزارة الداخلية ضرورة أن يكون لها دور قوى فى شن حملات على كل من يقوم ببيع أى أدوية أو مستحضرات طبية خارج الصيدليات سواء على الرصيف أو فى الأسواق.