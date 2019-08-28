تطوير 4 مناطق بالتعاون بين محافظة مطروح وصندوق تطوير العشوائيات

استقبل اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح اليوم الأربعاء المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية بصندوق تطوير العشوائيات والمهندس إيهاب الحنفي منسق عام الصندوق بحضور المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح لمناقشة موقف عدة مناطق غير مخططة وتحتاج الى تطوير وتأهيل لاعادتها إلى شكلها الحضارى .



وأوضح وكيل وزارة الإسكان بمطروح انه تم اختيار مناطق الكيلو ٤ و٧ وحى كفر الشيخ والسلام بمدينة مرسي مطروح مع توفير صندوق العشوائيات للدعم المالى .



وذلك بالتعاون مع محافظة مطروح لإعادة تلك المناطق إلى شكلها الحضارى والارتقاء بحياة المواطنين ومنعا للعشوائيات ،مع إعداد خطط تنفيذية للبدء في أعمال التطوير.



كما تفقد وفد صندوق تطوير العشوائيات المناطق المقترحة لإعادة التأهيل والتطوير بالإضافة إلى تفقد منطقة الطابية التى يجرى تطويرها حاليا بعدما كانت منطقة عشوائية غير آمنة للسكان.