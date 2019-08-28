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محافظات

غدًا.. محافظ الفيوم يفتتح موسم جنى القطن

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:57 م
جنى القطن
جنى القطن
نبيل أبو السعود
قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأنه تم تخصيص حقول تكثيف لمحصول فول الصويا والذرة الشامي بمركزي سنورس والفيوم, وحقل عن ترشيد استخدام مياة الري بمركز اطسا، والتدريب على تطوير اعمال الري الحقلي، اضافة الى متابعة المرور على الحقول الارشادية للمحاصيل الحقلية القائمة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، بأن المساحة المنزرعة لمحصول القطن هذا العام بلغت 18561 فدانا، تم جني منها 3255 فدانا بنسبة تفتيح 82%، وبلغت المساحة المنزرعة ضد آفة المن 2857 فدانا.

وأضاف جودة بأن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم سوف يفتتح غدا الخميس موسم جنى القطن بأحد الحقول الزراعية بقرية بني صالح، مشيرا الى أن المحصول هذا العام يبشر بالخير، وأن نسب الاصابات تكاد تكون معدومة، خاصة ان المساحات المنزرعة كل عام فى زيادة مستمرة.

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