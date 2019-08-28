ملك القطط يثير ضجة على انستجرام.. له عينان كالأسود

حصدت قطة الآلاف من الاعجابات من المتابعين عبر الإنترنت بعد أن وصفها المتابعون بأنها مثل الأسد في نظرتها وشكلها الذي يدل على اهتمام كبير بها من قبل مالكيها، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأطلق مالكو القط عليه اسم "فيفو" أو ملك القطط، وهو قط يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ومن خلال هذه التسمية وهذا الشكل وهذه النظرة، حصد القط آلاف الإعجابات، وهو الامر الذي جعل الكثيرين يتابعون حساب مالكي القط على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أن بدأ مالكه مشاركة صوره منذ عامين.



ومنذ عامين وحتى الآن، حصد مالك القط أكثر من 10 آلاف متابع على إنستغرام.



ويعيش القط أو ملك القطط في قوانغتشو بالصين ،واسم مالكيه روبرت وإيزابيلا سييكا.



ووصف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القط بأنه يظهر وكأنه قط في عائلةمالكة ما، نظرًا لمظهره الرائع والأنيق، إلى جانب نظرة عينيه القوية.



